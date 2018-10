CAMPOFRANCO. E’ stato presentato il progetto per il rifacimento del corso principale. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza: <Abbiamo presentato presso l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, il progetto definitivo per il rifacimento del Corso Vitt. Emanuele e la piazza Vitt. Veneto (Fontana). L’iter, cominciato dalla precedente amministrazione comunale, ha visto finalmente la sua conclusione in questi giorni con la presentazione materiale del progetto da parte del geom. Franco Adamo del nostro ufficio tecnico, delegato dal sindaco. Il progetto è stato inserito da questa amministrazione in “priorità 1” e adesso ci sarà da seguire il bando per il finanziamento con fondi europei. Ho voluto pubblicare alcune foto di come verrà la zona a lavori conclusi mentre di seguito un estratto della relazione dei progettisti>. Il sindaco ha anche precisato che il progetto prevede il recupero funzionale di spazi esistenti, in parte in stato di avanzato degrado ed abbandono e la loro riqualificazione. Il luogo di intervento acquista un’immagine più chiara, grazie al miglioramento dell’estetica dei luoghi, alla revisione e razionalizzazione dei percorsi carrabili e pedonali. Le mattonelle della pavimentazione saranno disposte in un modello che definirà un nuovo centro ed interpreterà il valore del Monumento ai Caduti attraverso l’uso di pietra lavica in colori e formati differenti. In particolare sarà eliminato il podio ottagonale e il monumento sembrerà emergere dalla pavimentazione. In corrispondenza dell’accesso all’intero ambito della piazza sono state predisposte idonee rampe per facilitare il movimento dei disabili. Sarà permesso l’accesso per lo scarico e il carico merci, di ausilio alle attività commerciali, ma sarà inibita la funzione di parcheggio con l’utilizzo di dissuasori. In corrispondenza della piazza sarà creata una sopraelevazione della strada da dare unità alla piazza ponendola tutta sullo stesso piano. <Verrà mantenuta – ha spiegato – la circolazione dei veicoli, ma la pavimentazione si differenzierà rispetto a quella di via Vittorio Emanuele, sia nel colore, sia nella configurazione, in quanto seguirà quella della piazza. La restante parte di Via Vittorio Emanuele, avrà nuovamente pavimentazione in pietra lavica bianca, e ai lati vi saranno i marciapiedi pavimentati con mattonelle grigie definiti alle estremità da basole. Si eliminerà la pavimentazione esistente in mattonelle di asfalto, derivanti da estrazione petrolifera, dannose per l’ambiente, e sarà sostituita da una in mattonelle di pietra lavica. Di conseguenza – ha concluso – si avrà un notevole miglioramento dal punto di vista ecologico e sulla salute dei cittadini”.