Serie A, oggi Como-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 novembre, i lariani di Cesc Fabregas ospitano il Venezia guidato in panchina da Davide Nicola in un match della decima giornata di campionato. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila, l'ultima per 3-1 sul campo del Torino nel turno infrasettimanale e quarti in classifica con 20 punti, affronta i lagunari ultimi in classifica a quota 3. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo prima della sosta il Como andrà a far visita all'Inter, mentre il Venezia ospiterà l'Udinese. Ecco le probabili formazioni di Como-Venezia, in campo alle 12.30: COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Couto, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola. Como-Venezia sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull'App di Dazn.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)