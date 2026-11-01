Caltanissetta, Prima Quinta: domenica 1 novembre al via la Stagione delle Fiabe al Teatro Rosso di San Secondo

Domenica 1 novembre 2026 prenderà avvio la STAGIONE DELLE FIABE, la stagione teatrale che Aldo Rapè, direttore artistico del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, ha pensato per i bambini e le famiglie

“Ogni fiaba inizia con un incontro. – dichiara il direttore artistico Aldo Rapè – Un bambino che guarda il palco con gli occhi pieni di meraviglia. Un genitore che sorride accanto a lui. Una sala che si riempie di emozioni, risate e stupore. Nasce così “LA STAGIONE DELLE FIABE” nostro nuovo viaggio teatrale dedicato a bambini e famiglie. Il nostro teatro diventa un luogo speciale dove ritrovarsi per momenti unici da custodire nel cuore. Insieme, grandi e piccoli per storie che fanno sognare”.

Il Teatro Rosso di San Secondo apre le porte a una nuova stagione dedicata alle famiglie, ai bambini, alle storie senza tempo e alla magia del teatro dal vivo.

Quattro appuntamenti pensati per emozionarsi insieme, ridere, immaginare e condividere il piacere di uno spettacolo che parla a tutte le generazioni.

Aprirà la stagione lo spettacolo COCO E LA SUA FAMIGLIA previsto per domenica 1 novembre 2026 – ore 18:00

Una storia tenera, coinvolgente e piena di fantasia, perfetta per inaugurare la stagione con il calore di un racconto da vivere insieme.

E SE POTESSI INCONTRARE CHI NON C’E’ PIU’?

UN VIAGGIO COLORATO PER TUTTA LA FAMIGLIA IN UN GIORNO SPECIALE.

LA COMPAGNIA ARGANTE ci porterà in un viaggio straordinario fatto di musica, colori, risate, emozioni e segreti di famiglia, dove ogni incontro svelerà una parte del passato e ogni canzone diventerà un ponte tra chi c’è ancora e chi non c’è più.

Uno spettacolo travolgente e poetico, con balli, musica dal vivo, energia e momenti di grande emozione, capace di parlare ai bambini e agli adulti con la stessa forza.

Perché alcune persone non smettono mai di vivere. Vivono nei nostri ricordi. Vivono nelle nostre parole.

Vivono dentro di noi.

E la famiglia è la nostra eredità più grande e il filo invisibile che ci unisce oltre il tempo.

COCO E LA SUA FAMIGLIA della Compagnia Argante.

Un musical per tutta la famiglia. Uno spettacolo da vivere insieme.

🎟️ Biglietti disponibili su Ticketzeta

https://www.ticketzeta.com/biglietti/coco-e-la-sua-famiglia-01-novembre-2026-teatro-rosso-di-san-secondo-caltanissetta-2532.html

Anche con Carta docente

Emozionanti anche gli altri tre appuntamenti.

🐺 Domenica 13 dicembre 2026 – ore 18:00

LA FIABA DELLA BELLA E LA BESTIA

Uno dei racconti più amati di sempre prende vita sul palco tra emozione, musica e immaginazione.

🦁 Domenica 7 febbraio 2027 – ore 18:00

IL RE LEONE

con Mamafrica Ubuntu

Un viaggio scenico intenso e travolgente, ispirato alla forza della natura, al coraggio e alla scoperta di sé.

👧 Domenica 7 marzo 2027 – ore 18:00

PICCOLE DONNE

Un classico intramontabile che racconta sogni, legami familiari, crescita e libertà attraverso le indimenticabili sorelle March.

🎟️ Biglietti disponibili su Ticketzeta

https://www.ticketzeta.com/biglietti/la-stagione-delle-fiabe-01-novembre-2026-teatro-rosso-di-san-secondo-caltanissetta-2536.html

📍 Teatro Rosso di San Secondo – Salita Matteotti, Caltanissetta

Per informazioni: 379 1024035

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