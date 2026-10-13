Sicilia. Lancio oggetto pesante da cavalcavia contro bus, passeggera ferita

Grave atto vandalico contro un autobus del servizio urbano Amts al rione Librino di Catania : mentre il mezzo in servizio transitava lungo il viale Moncada da una cavalcavia sovrastante è stata lanciata con un oggetto pesante contro la vettura che ha colpito violentemente il tetto del mezzo, sfondandone la botola. A seguito dell’impatto, una giovane passeggera a bordo è rimasta ferita, non in maniera grave.

Lo rende noto l’azienda municipale sottolineando che “l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche”. Il presidente dell’Amts, Salvatore Vittorio, e il Consiglio di amministrazione esprimono “ferma condanna e profonda preoccupazione per il gravissimo atto vandalico”. “Questo atto, intollerabile – si legge in una nota del’Amts – si aggiunge ad altri episodi già segnalati, l’ultimo qualche settimana addietro nella stessa zona: un autobus è stato oggetto di lancio di pietre che hanno causato danni al mezzo. La reiterazione di queste condotte conferma il persistere di condizioni di assoluta insicurezza per gli utenti e per il personale Amts impiegato sulle linee che servono l’area”.

Amts esprime “totale solidarietà e vicinanza alla giovane passeggera rimasta coinvolta”, rivolgendole i “più sentiti auguri di pronta guarigione”. “Non è più tollerabile – osservano il presidente Vittorio e il Cda dell’Amts – che chi lavora e chi utilizza il trasporto pubblico deve rischiare la propria incolumità. Chiediamo alle Istituzioni competenti, alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza del servizio, l’incolumità di lavoratori e cittadini e per individuare le responsabilità di questi gesti crimin