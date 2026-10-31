‘Ti sfregio con l’acido’, fa oltre mille telefonate all’ex e le danneggia auto: divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per 38enne

“Ti sfregio con l’acido”. E’ il testo di uno dei numerosi messaggi vocali inviati da un 38enne che vive a Reggio Emilia all’ex compagna, che nel giugno del 2025 al termine di una convivenza durata diversi anni e già contrassegnata in passato da episodi di violenza, aveva deciso di interrompere la relazione con l’uomo. Il 38enne però non ha mai accettato la decisione e da quel momento, per oltre un anno, ha perseguitato la donna molestandola e minacciandola di morte, coinvolgendo anche i tre figli minori.

Oltre ai messaggi vocali, dove ha minacciato anche il fratello di lei e paventato l’utilizzo di una pistola, nonostante la vittima avesse bloccate le sue utenze telefoniche il 38enne ha effettuato, tra il 10 luglio e il 24 settembre 2026, ben 1.067 chiamate anonime, raggiungendo picchi giornalieri fino a 174 telefonate. L’escalation è culminata il 20 settembre 2026 quando il 38enne ha raggiunto il luogo dove la donna lavora, forando uno pneumatico dell’automobile e incidendo una ‘X’ sulla portiera, per poi minacciare tramite il figlio che le avrebbe dato fuoco al veicolo qualora fosse tornata a lavorare.

I comportamenti hanno ingenerato nella vittima un “grave e perdurante stato di ansia e paura”, spiegano i carabinieri, costringendola a modificare le proprie abitudini, tra cui farsi scortare dai colleghi al termine dell’orario di lavoro. Le indagini dei carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, le registrazioni audio, i tabulati e le testimonianze raccolte hanno consentito alla Procura di chiedere e ottenere dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia la misura del divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto elettronico.