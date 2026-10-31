Promozione. Real Gela e Sommatinese sconfitte negli anticipi del sabato

In Promozione, girone D, non si sono conclusi propriamente bene per le Nissene i due anticipi del sabato. Il Real Gela ha perso nettamente in casa contro il Noto 1-4, mentre la Sommatinese ha perso 2-1 fuori casa contro la Megarese con un gol segnato ancora una volta al 90′. Ma andiamo con ordine.

Il Real Gela di Angelo Gaccione era chiamato al Vincenzo Presti ad una prestazione di spessore che ne certificasse l’avvenuta crescita. E invece è stato il Noto a salire in cattedra e a fare la voce grossa. Dopo il doppio vantaggio firmato da Parisi al 34’ e Gabrielli al 43’, i granata sono ripartiti fortissimo anche nella ripresa. Al 49’, assist di Iacono e ancora Parisi, che non ha sbagliato firmando lo 0-3, mentre al 51’ è arriva anche il poker netino sugli sviluppi di un’azione avviata da Gambuzza: dopo un batti e ribatti con il portiere, Greco ha trovato la rete dello 0-4.

Il Real Gela ha accorciato le distanze al 63’ con Patrick Caci, autore di una conclusione dalla distanza, mentre nel finale, ancora il centravanti gelese ha realizzato la seconda rete proprio all’ultimo secondo di gara, fissando il risultato sul definitivo 2-4. Per il Noto tre punti importanti frutto di concretezza e qualità offensiva. Per i gelesi invece sconfitta da archiviare prima possibile lavorando sugli errori commessi per evitare di ripeterli.

Nella seconda sfida, invece, la Sommatinese di Salvatore Sammartino, ancora una volta ha giocato una gara parecchio volitiva contro una Megarese che ha dovuto sudare per avere ragione alla distanza dei granata sommatinesi. Ad Augusta la gara sembrava essersi messa bene per la Sommatinese che s’era portata in vantaggio con un gol del classe 2007 Giuseppe La Monica (nella foto). Una rete che, in qualche modo, sembrava poter consentire agli ospiti di scrollarsi di dosso gli ultimi risultati negativi.

E invece Sollano ha trovato la via del pari ridando fiato e nuove energie ad una Megarese che, dopo la rete dello svantaggio, sembrava aver accusato il colpo. Nella ripresa gara parecchio dura e combattuta con la Sommatinese che ha cercato anche la via della rete che, tuttavia, al 90′ è stata trovata dai padroni di casa con Linares che s’è avventato su un traversone dalla trequarti aretusea riuscendo a battere il portiere sommatinese. Alla fine, ancora una trasferta sfortunata per la Sommatinese che, pur avendo disputato una gara coraggiosa, generosa e al tempo stesso ben congegnata sul piano tattico, ha dovuto lasciare sul campo un punto che avrebbe meritato e che sarebbe stato importante per muovere una classifica che, purtroppo, al momento la vede ultima con 3 punti a pari merito con il Qal’At di Caltagirone.

E domenica 1 novembre chiude la serie dei tre impegni di questo 7° turno di campionato il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo che allo stadio Antonio Alaimo affronta il Ragusa Boys con la dichiarata intenzione di batterlo per conquistare tre punti che gli consentano di restare attaccato al treno dell’alta classifica.