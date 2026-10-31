Pallavolo femminile serie C. Trasferta insidiosa per la Sicurtransport Sommatino contro l’Aura Terrasini

Impegno esterno per la Sicurtransport Sommatino nel campionato di pallavolo femminile di serie C. Le sommatinesi di coach Antonio Fonte, dopo aver vinto la prima gara in casa, affrontano al Geodetico Comunale di Terrasini l’Aura Terrasini, squadra palermitana di serie C in un confronto importante per testare la condizione e la crescita di tutto il gruppo.

In settimana coach Fonte ha lavorato sodo in vista dell’impegno domenicale in terra palermitana. Le ragazze sommatinesi sono cariche e ben motivate per un match che si annuncia alquanto ostico contro un avversario di valore. Le sommatinesi, che hanno in Sara Gervasi e nella stessa Hendricks altrettanti valori aggiunti, potranno contare anche sulla qualità di elementi come Kobyannska, Axente e Marta Zaffuto nel contesto di un sestetto che ha un altro elemento di esperienza e sostanza nella stessa Fonte.

Questo il roster della SicurTransport Sommatino per la gara di domenica con l’Aura Terrasini: Di Caro, Gervasi, Hendricks, Curto, Axente, Vezza, Zaffuto, Maira, Fonte, TRupiano, Castellino, Kobyanska, Genova. Coach: Antonio Fonte.