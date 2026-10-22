Judi Dench e la malattia agli occhi: “Non posso più recitare, né leggere un libro”

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Judi Dench ha dichiarato che la malattia di cui soffre agli occhi le ha impedito di esibirsi sul palcoscenico o di leggere, a più di dieci anni dalla diagnosi. All'attrice premio Oscar è stata diagnosticata la degenerazione maculare senile nel 2012, una patologia che compromette la vista e le rende incredibilmente difficile persino riconoscere i volti. Parlando al programma Today di BBC Radio 4, ha detto: "Non posso più stare sul palco. Non posso più recitare in una pièce teatrale. Non posso più fare un film. Non posso più leggere". Ha inoltre rivelato come la sua condizione possa portare a incontri imbarazzanti, dicendo che a volte si avvicina alle persone sbagliate "e le abbraccia quasi" prima di rendersi conto dell'errore. Interrogata sulla vecchiaia, la Dench, che ha 91 anni, ha risposto: "Non c'è assolutamente nulla da dire al riguardo. Non ci penso molto". Ha alle spalle una carriera che dura da oltre settant'anni ed è una delle attrici più celebri della Gran Bretagna, con un'ampia produzione che spazia tra teatro, televisione e cinema. Judi Dench ha vinto un premio Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della regina Elisabetta I in Shakespeare in Love nel 1999, e ha ottenuto fama internazionale per il suo ruolo di "M", il capo di James Bond. Ha debuttato nei panni di questo personaggio in GoldenEye nel 1995, diventando la prima donna a interpretarlo. Ma la perdita della vista ha influito sempre più sulla sua capacità di lavorare, e l'attrice ha raccontato in passato di avere difficoltà a vedere sui set cinematografici e a imparare le sceneggiature.

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