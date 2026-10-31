Investe con l’auto le sorelle durante una lite, arrestato

Una lite familiare degenerata in violenza, con un uomo che avrebbe utilizzato la propria automobile per travolgere le due sorelle. E’ accaduto a Torre Cajetani, dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 54enne, accusato di lesioni aggravate. Altre tre persone, tutte appartenenti al nucleo familiare coinvolto nella vicenda, sono state denunciate per rissa aggravata. L’allarme e’ scattato intorno alle 8.45, quando al numero di emergenza 112 e’ arrivata la segnalazione di una violenta discussione in corso in una zona periferica del paese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Fiuggi, trovandosi davanti a una situazione di forte tensione e a una delle donne distesa a terra, in stato confusionale. A ricostruire quanto accaduto sono stati anche i filmati acquisiti dagli investigatori. Alcuni familiari hanno infatti consegnato agli agenti un video registrato con uno smartphone, successivamente integrato dalle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza. Secondo quanto documentato, le due sorelle, entrambe cinquantenni, si trovavano davanti al portone di casa e stavano pulendo un pozzetto di scarico quando il fratello e’ arrivato sul piazzale a bordo della propria automobile.

L’uomo avrebbe accelerato dirigendosi contro le due donne e colpendole con il paraurti anteriore. Una volta sceso dalla vettura, avrebbe continuato a inveire pesantemente contro di loro. Le sorelle sono state soccorse e trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di Alatri. I medici hanno riscontrato contusioni multiple e un trauma cranico, giudicando le lesioni non gravi. Per il 54enne sono scattate le manette con l’accusa di lesioni aggravate. Al termine degli ulteriori accertamenti, lo stesso uomo e altri tre familiari sono stati denunciati per rissa aggravata.