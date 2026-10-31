‘Dolci ai bimbi che non festeggiano Halloween’ L’iniziativa di una barista: ‘Soldi se recitano anche una preghiera’

Dolci e gelato per i bambini che non festeggiano Halloween e un piccolo premio in denaro se reciteranno anche una preghiera. Lo si legge in una locandina affissa a Santo Stefano di Cadore (Belluno) per iniziativa della titolare del Bar 2000, Gallia Halyna, presidente dell’associazione “La Vita è un dono di Dio”.

L’invito è per questo pomeriggio, nel locale, con la promessa anche di un aperitivo per i genitori che accompagneranno i bambini. “Vorrei soltanto premiare – spiega Gallia Halyna (nella foto), nella sua pagina Facebook con intestazione affidata ad un’immagine di papa Giovanni Paolo II – i bambini che in questi giorni si ricordano dei nostri Santi e pregano per i nostri cari che sono in cielo e portano avanti la nostra tradizione. Il premio in denaro – si legge ancora – è perché così domenica possono andare alle giostre”.