Tragedia a Benevento, uccide i due fratelli nel ristorante di famiglia e poi si suicida

(Adnkronos) – Tre fratelli sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L’ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi suicidato. Il ristorante è gestito dalla famiglia. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della compagnia di Benevento. Indagini in corso. IN AGGIORNAMENTO

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