A Barrafranca il 6 settembre una fiaccolata per ricordare Gabriele Giadone, 15enne vittima della strada

L’associazione italiana familiari e vittime della strada organizza per il prossimo 6 settembre, giorno del sedicesimo compleanno del giovane Gabriele Giadone morto a Barrafranca il 10 maggio del 2025, falciato da un’auto che andava contromano, una fiaccolata commemorativa. Il corteo percorrerà le vie cittadine fino al piazzale del cimitero dove l’elisoccorso ha prelevato Gabriele per trasportarlo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è morto poco dopo. “E’ una fiaccolata all’insegna della pace, per festeggiare un compleanno inedito in cui il festeggiato sembra che non ci sia perché non lo vediamo, ed invece è con noi perché riempie di dolore e di amore per la vita il cuore di tutti noi – dice la presidente nazionale dell’Aifvs, Pina Cassaniti – è Gabriele, assieme alle tante vittime della strada, il motore che in questa occasione ci spinge ad approfondire il significato della vita, e ad impegnarci perché venga rispettata ed amata, attraverso l’uso etico della libertà. Si tratta di capire che la dignità della persona poggia sull’etica della responsabilità nelle scelte, qualunque sia il proprio campo di lavoro, nelle istituzioni o sulla strada” . (ANSA).