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Incendio a Ciminna, morto il 26enne ustionato mentre fronteggiava il rogo

Redazione 3

Incendio a Ciminna, morto il 26enne ustionato mentre fronteggiava il rogo

Mar, 01/09/2026 - 11:35

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E’ morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo, Salvatore Giglia, il 26enne rimasto gravemente ustionato due giorni fa durante l’incendio divampato a Ciminna. Il giovane aveva cercato di fronteggiare le fiamme che stavano danneggiando la sua campagna e la sua villetta. “La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni – dice il sindaco Vito Filippo Barone – di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti. È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto. In questo momento di immenso dolore – aggiunge il primo cittadino – desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa, facendoci interpreti del dolore e della commozione dell’intera comunità. In occasione delle esequie funebri sarà proclamato il lutto cittadino. A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia”. (ANSA). 

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