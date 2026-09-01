Termini Book Festival, Pietro Grasso apre la VII edizione: appuntamento dal 2 al 6 settembre

È ai nastri di partenza la VII edizione del Termini Book Festival, che avrà luogo dal 2 al 6 settembre in via Iannelli a Termini Imerese, nella bellissima terrazza sul mare, adiacente la Villa Niccolò Palmeri.

La kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio Lupo, è organizzata dall’associazione culturale Termini Book Festival di cui è presidente il medico Fabrizio Melfa.

Tante le novità quest’anno per un Festival in forte crescita, sempre meno vetrina autoriale e sempre di più finestra aperta sul mondo dove letteratura, musica, teatro e pittura si intrecciano in una narrazione comune.

Immancabile, anche quest’anno, lo spazio destinato all’impegno sociale a cui il festival riserva dei momenti appositamente dedicati. “Controtempo… il ritmo della riflessione” è una sezione tematica che integra e completa le altre discipline del Festival, rendendolo altresì luogo di approfondimento e confronto.

Trentacinque gli ospiti, autori di narrativa e non solo.

Ad aprire il Festival, mercoledì 2 settembre alle 21.15, sarà l’intervento di Pietro Grasso, giudice a latere nel primo Maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra, nonché Procuratore Capo di Palermo, Procuratore Nazionale Antimafia e Presidente del Senato dal 2013 al 2018.

Ogni anno il Termini Book Festival adotta un tema che ne diventa elemento identificativo e manifesto programmatico e per l’edizione 2026, nella ricorrenza dell’ottavo centenario del Transito di Francesco, il tema scelta è il Cantico delle creature, primo componimento volgare italiano, attorno al quale ruoteranno molti degli appuntamenti della kermesse, e che ritroveremo come costante nel tema grafico, come sempre realizzato dall’artista termitana Rosalba Cannavò (in arte RORI). Domenica 6 settembre, Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo, incaricato dal Governo italiano di presiedere il Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario del Transito di San Francesco, ci svelerà le meraviglie nascoste dentro il componimento del santo di Assisi.

Importanti novità anche a proposito del premio letterario – intitolato a Cosimo Cristina, giornalista termitano ucciso dalla mafia – che da quest’anno raddoppia: alla storica collaborazione con il Giallo Mondadori, per i racconti, si aggiunge adesso la partnership con Algra Editore, per i romanzi; i vincitori saranno proclamati la sera di domenica 6 e si aggiudicheranno la pubblicazione.

Il direttore artistico Giorgio Lupo, scrittore e fondatore della manifestazione, ha dichiarato: “Rispetto allo scorso anno, siamo passati da tre a cinque giorni e ospiteremo una decina di autori in più. Il festival sta crescendo e crescono anche le collaborazioni di alto livello. Da questa edizione avremo al nostro fianco la sede palermitana dell’università L.U.M.S.A., una delle università non statali più prestigiose d’Italia, con la quale abbiamo co-organizzato l’evento di apertura del festival, accogliendo nel programma il Presidente Pietro Grasso.

Grazie alla partecipazione al progetto BiblioComunità, in partnership con Ceipes e con la Biblioteca Liciniana di Termini Imerese, abbiamo avviato un progetto di lettura all’interno della Casa Circondariale Antonino Burrafato che vedrà il coinvolgimento di autori che incontreranno i gruppi dei detenuti in appuntamenti che si terranno a cadenza regolare. Il primo di questi fa parte integrante del palinsesto di questa edizione, con l’autore Alessandro Maurizi che incontrerà i detenuti venerdì 4 settembre.

Ci saranno numerosi altri momenti dedicati alla riflessione e all’impegno sociale: la testimonianza del nostro presidente, dr. Fabrizio Melfa, come medico volontario aderente a Cute Project, missione umanitaria in Uganda, è solo un esempio.

Si rinforza quest’anno la sezione dedicata ai lettori più giovani, TBF romance, che in questa edizione accoglie Marica Mantice, Claire Dee e Charlotte Rose, tre autrici amatissime dal pubblico, grazie alle quali speriamo di avvicinare i ragazzi al nostro evento. Ci sarà spazio anche per il fumetto e, in generale, ci sarà un’offerta molto varia e di qualità.

Siamo molto felici della stretta collaborazione con l’Auser Termini Imerese, associazione dedicata alla terza età, guidata dal vulcanico Antonio Sperandeo. Grazie a loro il palinsesto si è arricchito di momenti dedicati alla musica e al teatro.

Confermata e arricchita la presenza di scuole del territorio, di diverso ordine e grado, i cui ragazzi modereranno alcuni momenti. I gruppi di lettura dell’AUSER di Termini Imerese, di HimerAzione e A casa di Anna, infine, renderanno ogni presentazione diversa e originale.

Officina d’Arte, per il secondo anno consecutivo, affiancherà le proprie opere d’arte ai vari momenti, dando forma all’invisibile, come d’altronde fanno anche i romanzi con le storie che raccontano.

Adesso non vi resta che venire a trovarci.”

Il Termini Book Festival 2026 verrà realizzato grazie al patrocinio oneroso del comune di Termini Imerese, e ai mecenati Antonio Bellaville (Bellaville Solutions), Nicola Cascino (Gruppo Cascino), Giuseppe Genovese (Gruppo Genovese), Fabrizio Melfa (Mediaging Clinic Center), Fondazione EffettoArte, Sara Assicurazioni di Termini Imerese, agenti Giuliano e Goffredo Forzinetti e all’Università L.U.M.S.A. Dipartimento Giurisprudenza Economia e Comunicazione di Palermo.