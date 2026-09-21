Riesi. La scalinata di piazzale De Andrè all’insegna di inclusione e rispetto delle differenze

RIESI. I colori della neurodiversità e il simbolo dell’infinito hanno trasformato uno spazio cittadino in un segno concreto di inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze. Perché ogni persona è unica e ciascuna sfumatura contribuisce a rendere più bella e autentica la nostra comunità. È questo il messaggio che la nuova scalinata colorata del piazzale De André consegna alla comunità riesina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Riesi, rientra nel programma estivo “Riflessi d’Anima: la meraviglia delle mille sfaccettature” e ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale Rinnoviamo Riesi, rappresentata dalla Vicesindaco Daniela Pasqualetto, degli Assessori Giuseppe Ievolella e Giuseppe Baglio dei volontari del Servizio Civile Riesi del Comune di Riesi, delle famiglie e delle associazioni, Associazione Stella – Riesi promotore dell’evento, I Girasoli, InformaGiovani, La Fabbrica dei Sorrisi e Associazione Mosaico E.T.S – Riesi – , insieme ai volontari del progetto VEIL – European Solidarity Corps. Salire quei gradini significherà anche ricordare che una comunità diventa davvero inclusiva quando nessuno viene lasciato indietro.