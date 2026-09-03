Record go punta sull’Italia e raggiungerà 11 uffici nel Paese entro il 2026

L’azienda prosegue il consolidamento della crescita in uno dei suoi mercati strategici in Europa, con le nuove aperture di Bologna, Venezia e Bari già operative e quelle di Milano Malpensa e Napoli in arrivo entro l’anno.

L’Italia si conferma uno dei mercati strategici per la crescita e l’espansione internazionale di Record go, società specializzata in mobilità e noleggio veicoli, che rafforza la presenza nel Paese con un piano di sviluppo per raggiungere 11 uffici operativi entro il 2026.

Alle sedi già operative a Milano Bergamo, Roma, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia si sono affiancate quest’anno Bologna, Venezia e Bari, mentre entro fine 2026 apriranno anche Milano Malpensa e Napoli, ampliando la copertura in Italia e avvicinando i servizi a milioni di viaggiatori.

Con un totale di 11 uffici, l’Italia diventa un pilastro della strategia di crescita europea dell’azienda: l’espansione rafforzerà la presenza del marchio nelle principali destinazioni turistiche e business del continente, rendendo le soluzioni di mobilità più vicine, flessibili e adatte alle esigenze degli utenti.

Il consolidamento di Record go in Italia è sostenuto anche dalla crescente accettazione del marchio tra gli utenti italiani: il cliente domestico rappresenta una quota rilevante dell’attività nel Paese, a testimonianza della fiducia riposta dai guidatori locali nell’offerta di Record go e della capacità del marchio di andare oltre il noleggio legato al solo turismo internazionale.

Questa evoluzione conferma il ruolo sempre più centrale dell’Italia nella rete internazionale di Record go e rafforza l’impegno verso un modello di crescita fondato su prossimità, innovazione e miglioramento continuo dell’esperienza del cliente.

Con l’apertura di questi nuovi uffici, Record go prosegue nell’obiettivo di offrire una mobilità semplice, trasparente e accessibile a sempre più persone, rafforzando il posizionamento come azienda di riferimento del settore nel Sud Europa.

Su Record go

Record go è una società internazionale specializzata in mobilità e noleggio veicoli, con presenza in Spagna, Italia, Grecia e Portogallo. Punta su un’esperienza semplice, digitale e trasparente, offrendo ai clienti la libertà di muoversi con comodità nelle principali destinazioni turistiche e urbane d’Europa.

Fondata in Spagna oltre vent’anni fa, ha conosciuto una crescita basata sull’innovazione, la vicinanza al cliente e il miglioramento continuo dei servizi, con un’ampia rete di uffici diretti e una flotta moderna e diversificata per viaggiatori leisure, business e locali.

Sotto il motto «Easy drive, easy go», offre una mobilità agile e senza complicazioni, combinando tecnologia, assistenza personalizzata e processi efficienti per adattarsi ai nuovi stili di viaggio. Scopri di più su recordrentacar.com/it.