Nuova BMW X5, anteprima italiana al Salone Auto Torino 2026

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BMW sceglie il Salone Auto Torino 2026 per mostrare per la prima volta al pubblico italiano la nuova X5. Il SUV bavarese sarà protagonista della manifestazione in programma dall'11 al 13 settembre nel centro della città, affiancato dalla BMW iX3 e dalla nuova BMW i3. Tre modelli attraverso i quali il costruttore vuole raccontare differenti interpretazioni della propria evoluzione tecnologica. L'attenzione sarà soprattutto sulla quinta generazione della X5, modello che raccoglie l'eredità della prima serie lanciata nel 1999 e considerata da BMW l'auto che ha dato origine alla famiglia degli Sports Activity Vehicle. La nuova generazione introduce il linguaggio stilistico sviluppato con la Neue Klasse, senza rinunciare a versatilità e caratteristiche dinamiche tipiche del modello. Uno degli aspetti più interessanti riguarda l'apertura tecnologica. La nuova X5 è stata infatti sviluppata per accogliere motorizzazioni diesel, benzina, ibride plug-in, completamente elettriche e persino a idrogeno con fuel cell. Una strategia che permette a BMW di affrontare la decarbonizzazione seguendo percorsi differenti, senza puntare su un'unica soluzione. A Torino ci saranno anche i primi due modelli della Neue Klasse. La BMW iX3 rappresenta il punto di partenza della nuova generazione tecnologica del marchio, con novità che interessano elettrificazione, digitalizzazione, efficienza e dinamica di guida. La nuova i3 porta invece per la prima volta la Serie 3 verso una configurazione interamente elettrica. Il Salone Auto Torino sarà aperto dall'11 al 13 settembre, dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito. Il percorso espositivo interesserà piazza Castello, piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali, trasformando nuovamente il centro cittadino in uno spazio dedicato alle novità dell'automobile.

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