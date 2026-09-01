Mostra Venezia, al lido 1 settimana in casa vacanza supera 3.300 euro, Jesolo e Sottomarina tra alternative

(Adnkronos) – Quando si accendono i riflettori sul red carpet, a salire non è soltanto l'attesa per film, star e première. Nei giorni della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, la forte concentrazione di visitatori, addetti ai lavori e appassionati accende anche la ricerca di un alloggio. E per chi vuole assistere alla manifestazione, dormire nel cuore dell'evento può avere un costo importante. A fotografare il divario è Gruppo Tempocasa, che ha analizzato i valori degli affitti brevi sulla base delle indicazioni raccolte dalla rete locale, prendendo come riferimento la settimana dal 5 al 12 settembre e mettendo a confronto l'offerta del Lido di Venezia con Lido di Jesolo e Sottomarina. Il quadro restituisce differenze significative. Nella settimana analizzata, il prezzo medio di una casa vacanza al Lido di Venezia raggiunge i 478 euro a notte. Spostandosi sul litorale, la cifra scende a 233 euro a notte a Lido di Jesolo e a 163 euro a Sottomarina. I valori fotografano il livello complessivo dell'offerta disponibile e comprendono tipologie differenti, dai monolocali agli appartamenti con una o più camere. Dimensioni, numero di posti letto, posizione e servizi incidono sulla richiesta finale: il confronto non rappresenta quindi il costo dello stesso immobile nelle tre destinazioni, ma permette di osservare il diverso livello dei prezzi dell'offerta presente sul mercato nella medesima settimana. In termini percentuali, la distanza è evidente: rispetto al Lido, il costo medio dell'alloggio risulta inferiore di circa il 51% a Jesolo e del 66% a Sottomarina. Ipotizzando un soggiorno di una settimana intera, con check-in il 5 e check-out il 12 settembre, il budget teorico supera così i 3.300 euro al Lido di Venezia, mentre si attesta intorno ai 1.630 euro a Lido di Jesolo e ai 1.140 euro a Sottomarina. Una differenza che, nell'arco di sette notti, può quindi arrivare a oltre 2.200 euro. "Jesolo ha un mercato turistico autonomo e consolidato. Un appuntamento internazionale di queste dimensioni può però portare le persone a considerare il territorio in maniera più ampia. C'è chi sceglie Venezia perché vuole essere nel cuore dell'evento e chi è disposto a spostarsi per contenere il budget o per costruire un soggiorno diverso, magari abbinando cinema e mare. E' soprattutto per questo secondo pubblico che Jesolo può diventare interessante", spiegano Lucas Scuderi e Cristiano Elia D’Angeli, titolari dell'agenzia Tempocasa di Jesolo-Lido/Ovest. "Durante un appuntamento di questa portata la ricerca dell'alloggio tende naturalmente ad ampliarsi, soprattutto quando si allungano i giorni di permanenza e il budget diventa una componente importante della scelta. Sottomarina può intercettare chi è disposto a organizzare diversamente gli spostamenti in cambio di una spesa più contenuta e, allo stesso tempo, vuole approfittare degli ultimi giorni d'estate", commentano Emanuele Montefusco e Matteo Gibin, titolari dell'agenzia Tempocasa di Chioggia-Sottomarina. La Mostra del Cinema finisce così per allargare idealmente la geografia della ricerca dell'alloggio oltre il Lido. Jesolo e Sottomarina possono entrare nel radar di chi mette al primo posto il budget e accetta di organizzare diversamente gli spostamenti. Perché se il red carpet resta a Venezia, nei giorni della Mostra la ricerca di un posto dove dormire può spingersi ben oltre i confini del Lido.

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