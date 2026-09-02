Mazzarino. La Pro Loco traccia un bilancio dell’Agosto Mazzarinese 2026: “Emozioni, musica, spettacoli che hanno fatto battere forte il cuore della nostra Comunità”

MAZZARINO. Si è concluso l’Agosto Mazzarinese 2026 e il presidente della Pro Loco di Mazzarino, Filippo Bonifacio ha fatto un bilancio di questa serie di eventi che hanno caratterizzato l’Estate a Mazzarino. In una nota il presidente della Pro Loco ha sottolineato: “E’ un bilancio immensamente positivo quello riguardante l’Agosto Mazzarinese 2026, un gran traguardo firmato Pro Loco di Mazzarino. È stato un agosto straordinario quello appena concluso, ricco di emozioni, musica, spettacoli e momenti di profonda condivisione che hanno fatto battere forte il cuore della nostra amata cittadina. Vedere le piazze gremite, le famiglie, i giovani e i tanti visitatori che hanno scelto di vivere insieme a noi questa stagione estiva è, per me e per tutta la squadra della Pro Loco, motivo di grandissima gioia e orgoglio.

Dalle risate contagiose della serata d’apertura, alla magica atmosfera della Notte Bianca e delle candele a Castelvecchio, fino all’energia travolgente degli appuntamenti musicali e teatrali: ogni singolo momento è Per questo desidero esprimere i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti: un grazie di cuore alla Soprintendenza ai Beni Culturali per la preziosa collaborazione, al Commissario Straordinario Dott.ssa Chirieleison, agli Uffici Comunali per la disponibilità e tempestività, e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, all’ARS e all’Assessorato Regionale al Turismo per il fondamentale patrocinio.

Un doveroso e profondo ringraziamento alle Forze dell’Ordine e all’Associazione Interforze, che con la loro costante presenza hanno garantito serenità e sicurezza durante ogni manifestazione. grazie alla BCC dei Castelli e degli Iblei e a tutte le aziende e attività del territorio che hanno creduto fortemente nel nostro progetto sostenendolo con entusiasmo. Un grazie a tutti i performer, a Paolo Bognanni, a Radio Onda Due e a tutti coloro che, in diverse forme e modalità, hanno collaborato mettendo a disposizione tempo, competenze e passione per la riuscita di ogni serata. Un grazie immenso a tutto il CDA e a ciascun volontario e amico della Pro Loco che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte e la

Infine, il grazie più grande va a VOI, cittadini e visitatori: la vostra calorosa partecipazione e il vostro entusiasmo sono stati il vero motore di questo Agosto Mazzarinese 2026. Come Presidente della Pro Loco di Mazzarino, ci tengo a ribadire la nostra totale volontà a collaborare con le varie realtà associative ed enti del territorio che desiderano spendersi per la crescita della nostra città. Non ci fermiamo qui: siamo già carichi e pronti ad affrontare nuove sfide e a progettare i prossimi appuntamenti futuri per continuare a valorizzare insieme la nostra comunità!”.