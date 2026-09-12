Lady Gaga è diventata mamma, nato il primo figlio con Michael Polansky

(Adnkronos) –

Lady Gaga è diventata mamma. La cantante e il fidanzato Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio insieme. A confermare la nascita sono alcuni media americani, tra cui Page Six, che ha anche pubblicato le prime immagini della famiglia fotografata durante una passeggiata nel Nord della California. Gaga, 40 anni, e Polansky, 42, hanno mantenuto un profilo molto basso negli ultimi mesi, tanto da alimentare online alcune speculazioni sul loro rapporto. La cantante non era stata vista pubblicamente dall’agosto scorso, quando si era fermata per scattare un selfie con un fan nel Nord della California. Prima ancora, a maggio, era stata fotografata al The Grove di Los Angeles in occasione di un evento. Nelle immagini pubblicate da Page Six, Gaga appare in un look casual da neomamma: cardigan grigio oversize, pantaloni, sneakers nere e occhiali da sole. Il neonato è avvolto in una fascia legata intorno al corpo della cantante. Accanto a lei c’è Polansky in felpa beige e cappellino da baseball. Non sono stati resi noti il nome, il sesso o la data di nascita del bambino. Gaga, il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, e Polansky stanno insieme dal 2019. Il loro fidanzamento è stato confermato pubblicamente nel 2024, quando la cantante è stata vista con un anello di diamanti durante le Olimpiadi di Parigi e ha definito Polansky il suo 'fiancé'. Page Six indica il fidanzamento come avvenuto nell’aprile 2024, mentre altre ricostruzioni lo collocano a marzo. Negli ultimi anni la cantante aveva parlato apertamente del desiderio di diventare madre. "Sono emozionata all’idea di diventare mamma. Un tempo avevo molta apprensione", aveva raccontato al New York Times nel marzo 2025. Nella stessa intervista aveva spiegato di voler lasciare ai propri eventuali figli la libertà di costruire la propria identità senza imporre loro una vita già scritta: "La cosa più importante per me è non costringere i miei figli a vivere una vita che non hanno scelto". La maternità, tuttavia, era anche un tema con cui la cantante diceva di essere ancora in conflitto. "Sono anche un po’ in guerra con me stessa mentre mi preparo, spero presto, a diventare mamma", aveva ammesso. Il problema, spiegava, era confrontarsi con una vita fino a quel momento fortemente centrata su di sé e sul proprio lavoro. Anche in un’intervista a Good Morning America del 2025 Gaga aveva raccontato di aver affrontato molto presto con Polansky il tema della famiglia. "Prima ancora che ci sedessimo, gli ho detto: 'Vuoi sposarti e avere figli?'", aveva ricordato. La risposta di Polansky era stata sì. E Gaga aveva replicato: "Ok, fantastico. Vuoi dello champagne?". La coppia ha sempre protetto molto la propria vita privata. Polansky, imprenditore e co-creatore della Parker Foundation, è rimasto lontano dai riflettori, pur accompagnando Gaga in alcune occasioni importanti, dal Festival di Venezia al Super Bowl. Ha inoltre collaborato alla produzione dell’ultimo album della cantante, Mayhem. "Non ha davvero avuto una vita privata da quando aveva circa 22 anni", ha raccontato a Page Six una fonte vicina a Gaga, spiegando che dopo la fine del tour la cantante ha scelto di "stare tranquilla". Secondo la fonte, "va tutto bene" e la presenza di Polansky al suo fianco è considerata molto positiva: "Hanno un’incredibile bolla d’amore. Sembra un posto davvero sicuro per lei".

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)