Il futuro del FEAMPA e il ruolo dei GAL della Pesca agli Stati Generali dello Sviluppo Costiero

Trapani – L’attuazione del Programma Nazionale del Fondo

Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, relativo al ciclo di

programmazione europea 2021–2027, il ruolo dei GAL della Pesca e le prospettive

della programmazione successiva saranno tra i temi degli Stati Generali dello

Sviluppo Costiero della Provincia di Trapani, promossi dal GAL della Pesca

Trapanese e in programma giovedì 24 settembre 2026 al Lazzaretto di Trapani. A

portare il punto di vista dell’amministrazione centrale sarà Roberta Cafiero, dirigente

del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste presso la

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura.

Nel contributo trasmesso agli organizzatori, Cafiero inquadra la giornata come

«un’importante occasione di confronto sulle prospettive della filiera ittica e sul

contributo che le politiche di sviluppo territoriale possono offrire alla competitività,

alla sostenibilità e alla capacità di adattamento delle comunità costiere».

Centrale, nella sua lettura, la funzione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la

pesca e l’acquacoltura, che nell’attuale programmazione sostiene «non soltanto il

settore della pesca e dell’acquacoltura, ma anche percorsi di sviluppo costruiti a

partire dalle specificità economiche, sociali e ambientali dei territori».

È in questo quadro che la dirigente del Ministero assegna allo Sviluppo Locale di

Tipo Partecipativo (CLLD) e ai GAL della Pesca una funzione particolarmente

rilevante: «rappresentano il livello nel quale gli indirizzi della programmazione

incontrano concretamente i fabbisogni delle comunità locali, favorendo la

costruzione di progettualità, il coinvolgimento degli operatori e la valorizzazione delle

risorse territoriali».

Il confronto sullo stato di attuazione del Programma, osserva Cafiero, è al tempo

stesso «un punto di partenza per guardare alle prospettive successive al 2027». La

definizione del Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034, in raccordo con gli

indirizzi del Piano del Mare 2026–2028, richiede infatti di valorizzare quanto

maturato nei territori e di preservare «il patrimonio di competenze, relazioni e

capacità progettuale sviluppato attraverso il CLLD». La sfida, conclude, «sarà

rendere tale patrimonio sempre più funzionale alla costruzione di sistemi territoriali

resilienti, capaci di coniugare competitività della filiera, sostenibilità delle risorse,

innovazione e nuove opportunità di sviluppo per le comunità costiere».

Cafiero segue l’attuazione del PN FEAMPA 2021–2027 con particolare riferimento

alle politiche di sviluppo locale e agli interventi rivolti alle comunità costiere. Nel

corso della propria esperienza professionale ha maturato competenze nell’attuazione

delle politiche europee e nazionali per il settore della pesca e dell’acquacoltura, con

specifico riferimento allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, al ruolo dei GAL della Pesca, alla valorizzazione della filiera ittica e ai processi di sviluppo sostenibile dei

territori costieri.

Il promemoria dell’appuntamento

Gli Stati Generali dello Sviluppo Costiero della Provincia di Trapani si tengono

giovedì 24 settembre 2026, dalle ore 10.00, presso la struttura del Lazzaretto in viale

Lutazio Catullo a Trapani, sede del Centro Permanente per il Coordinamento delle

Politiche Locali della Pesca.

Programma completo, elenco dei relatori e materiali scaricabili sono disponibili sul

sito istituzionale del GAL della Pesca Trapanese, alla pagina

www.galpescatrapanese.it/statigenerali.