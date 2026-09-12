Europei pallavolo, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in chiaro

(Adnkronos) – Secondo match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, sabato 12 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Grecia a Modena. La Nazionale, inserita nel gruppo A e che all'esordio a Napoli ha superato 3-0 la Svezia, affronterà poi Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita tra Italia e Grecia, secondo impegno degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, sabato 12 settembre, alle 21:05 a Modena. Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

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