Coppa Italia di Promozione. Il 20 settembre Sommatinese, Serradifalco e Real Gela scendono in campo per l’andata del 1° turno

Il Comitato regionale della Lnd Sicilia ha reso noti gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia di Promozione. Sono 64 le squadre partecipanti per cui si parte dai cosiddetti Trentaduesimi di finale. Le gare saranno sempre con andata e ritorno. Solo la finalissima sarà disputata in gara unica.

Nel primo turno di Coppa Italia di Promozione, che prende il via il 20 settembre con la disputa dell’andata, sono tre le nissene ai nastri di partenza. Oltre al Serradifalco Calcio e alla Sommatinese, c’è infatti il Real Gela che ha ottenuto il ripescaggio in Promozione. Dopo il match di andata, il ritorno è in programma per il 30 settembre. Per tutti l’obiettivo è la qualificazione ai sedicesimo di finale.

Nel dettaglio, il Serradifalco Calcio di Gianfilippo Di Matteo affronta il Sant’Anna Enna in una sfida che ha un sapore particolare proprio per l’attuale tecnico ennese dei falchetti che si troverà a disputare un vero e proprio derby ennese con il Sant’Anna. L’andata si giocherà in casa ennese, il 20 settembre alle 15,30, mentre il ritorno il 30 settembre alle 15,30.

Il Real Gela invece giocherà l’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione contro i calatini del Qal ‘At. L’andata si giocherà in trasferta a Caltagirone (ore 15,30) il 20 settembre, mentre il ritorno si disputerà a Gela il 30 settembre alle ore 15,30. Infine, il Serradifalco Calcio affronterà gli ennesi del Sant’Anna: l’andata si disputerà il 20 settembre e il ritorno il 30, sempre alle ore 15.30.