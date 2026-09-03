Colori nel vento: quattro giorni di aquiloni sulla spiaggia Plaia di Castellammare del Golfo

Castellammare del Golfo (TP), 3 settembre 2026 – Il cielo sopra la Plaia cambia colore. Dal 10 al 13 settembre Castellammare del Golfo (TP) ospita “Colori nel Vento”, quattro giornate dedicate agli aquiloni. L’evento è una produzione CentroMedia con la direzione artistica di Ignazio Billera e il patrocinio del Comune.

Ad animare la spiaggia sono 24 aquilonisti arrivati da dodici città: Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma, Custoza di Verona, Napoli, Ragusa, Catania, Trapani, la stessa Castellammare e Nizza. Due di loro volano in Sicilia per la prima volta. Sono equipaggi che si ritrovano di festival in festival lungo tutto l’anno, portando con sé pezzi che valgono mesi di lavoro – draghi di trenta metri, code che si srotolano per l’intera lunghezza dell’arenile, aquiloni acrobatici pilotati in formazione a quattro cavi. Ognuno con una scuola alle spalle e un modo diverso di leggere il vento.

Si comincia ogni mattina alle 10. Spirali, sagome gonfiabili adagiate sulla sabbia: la spiaggia diventa un teatro all’aperto dove lo spettacolo si riscrive a ogni raffica.

Il momento più atteso arriva sabato 12 alle 20.30, con il volo notturno. Gli aquiloni illuminati salgono sopra la costa e restano appesi nel buio come lanterne.

Accanto ai voli, il laboratorio di costruzione accompagna grandi e bambini nella parte più artigianale della festa: carta, filo, stecche leggere e la soddisfazione di veder volare qualcosa fatto con le proprie mani.

L’invito è semplice, quasi antico. Prendere il vento di settembre, quello che qui arriva pulito dal golfo, e restituirlo in forma di colore. Ingresso libero.

Informazioni e programma su www.colorinelvento.it