Cassibba chiude sul podio alla Coppa Nissena: 3° posto assoluto e primo tra i piloti siciliani nell’ultimo round del Campionato Italiano Supersalita

Si chiude con un prestigioso podio assoluto il Campionato Italiano Supersalita di Samuele Cassibba su Nova Proto NP 01 V8. Il pilota ragusano della Scuderia Ateneo ha conquistato il terzo posto assoluto alla 71^ Coppa Nissena, settimo ed ultimo appuntamento del tricolore. Sul tecnico e scorrevole tracciato della SS122 tra Capodarso e Caltanissetta, lungo 5,450 chilometri, Cassibba ha espresso tutto il potenziale della Nova Proto NP01 V8 motorizzata Synergy 3000, ottimizzando e concretizzando tutto il lavoro svolto nell’arco della stagione.

L’esperienza ed i riferimenti già in possesso dell’alfiere Ateneo hanno certamente favorito il lavoro preparatorio, perfezionato dopo due manche di prove attente. Quando si è acceso il semaforo verde dell’unica salita di gara disputata, Cassibba ha tratto il massimo profitto da ogni singola regolazione ed ha interpretato con massima resa ogni singolo metro di strada, fino a realizzare un eccellente tempo in 2”03.44, che gli ha permesso di conquistare il podio ed essere il primo dei piloti siciliani in classifica. Un risultato di particolare valore tecnico, sviluppato su un percorso caratterizzato da forti accelerazioni, e tratti altamente scorrevoli, caratteristiche dove l’aerodinamica e l’assetto dell’auto hanno perfettamente favorito il rendimento del propulsore.

Una configurazione diversa, sulla quale il team ha lavorato costantemente durante tutta la stagione, raccogliendo proprio a Caltanissetta i frutti del percorso di sviluppo intrapreso.

La gara è stata condizionata dall’interruzione definitiva di Gara 2 a causa delle avverse condizioni meteorologiche. A determinare la classifica finale sono stati quindi i risultati della prima salita, nella quale Cassibba ha saputo esprimersi con efficacia e determinazione, in una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale.

“Chiudere il Supersalita con un podio alla Coppa Nissena ha un significato particolare. È un risultato che premia il lavoro svolto insieme alla squadra durante tutta la stagione e conferma il potenziale della vettura. Gara dopo gara siamo riusciti a trovare una direzione sempre più precisa e oggi raccogliamo un risultato importante davanti al pubblico siciliano. Condivido la soddisfazione con la Scuderia Ateneo, il team, la mia famiglia, i partner e tutti coloro che ci hanno sostenuto nel corso dell’anno.” – ha dichiarato Cassibba. Il podio di Caltanissetta si annovera certamente tra i migliori risultati stagionali per il pilota comisano, che conclude il proprio percorso nel Campionato Italiano Supersalita in cui è stato costante protagonista in classe regina.