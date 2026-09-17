Caltanissetta, il 20 settembre terzo appuntamento della stagione teatrale per bambini “La Fabbrica del Teatro” promossa da Salto nel Vuoto: in scena “Martina e la nuvola” con la compagnia Décalé

CALTANISSETTA – Prosegue tra entusiasmo e passione la stagione teatrale per bambini “La Fabbrica del Teatro”, promossa dalla teatreria “Salto nel Vuoto” di Stefania Zigarella, in collaborazione con l’associazione culturale “Allunaggio” di Palermo.

Il terzo appuntamento è previsto per domenica, 20 settembre, alle ore 18:00, nella sede della Teatreria – Centro Sportivo “Il Poggio” in via Cusmano snc, Caltanissetta –, e vedrà andare in scena la compagnia Décalé di Palermo con lo spettacolo “Martina e la nuvola”.

Alle ore 18:00, prima dello spettacolo si terranno alcuni momenti dedicati alle attività proposte da “Salto nel Vuoto”, come il teatro, Giocomusica, la lettura ad alta voce, scrittura creativa, arte e chitarra. I bambini avranno l’opportunità di esplorare i vari laboratori e di vivere un’esperienza unica, all’insegna della creatività e dell’arte.

Tra teatro di figura, nero, mimo e prosa, “Martina e la nuvola” è una storia di solitudine e di amicizia, che si divide tra fantasia e realtà; una storia a metà tra sogno stupendo e incubo incombente. Il testo e la regia sono affidati ad Andrea Saitta, con Gaia Bevilacqua, Noemi Quattrocchi, Andrea Saitta. Le scene e i costumi a cura di Alessandra Bruno.

Chi lo ha detto che gli alberi non parlano? E se le nuvole, diventando più scure, si arrabbiassero? E se la pioggia non fosse altro che un fiume di lacrime?

Protagonista della storia è Martina. Una bambina vivace che ama stare all’aperto, guardare il cielo e salire su un albero. Martina non capisce perché i suoi coetanei, invece, vivono attaccati a un cellulare e non escono per strada a giocare sui prati; e per questo la maggior parte del tempo lo trascorre da sola. Il posto in cui le piace andare è un salice piangente: un bellissimo albero che le fa ombra nelle torride giornate estive. Un giorno, mentre legge ai piedi del suo amato albero, vede una nuvola con una forma bizzarra e inizia a parlarle. Da quel momento la sua vita cambia e Martina si trova ad ascoltare una nuvola silenziosa e un albero triste, e a cercare di risolvere il più grande dei problemi: per il mondo si aggira un personaggio grigio che copre tutto con una coltre di smog.

Martina riuscirà a salvare il suo amico albero e la sua amica nuvola dalla minaccia del Grigio?

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: 3926083043

I prossimi appuntamenti:

· Domenica 27 settembre 2026 – “Hope” con la compagnia “Decale”

· Lunedì 28 settembre 2026 – “Mistery Show” con la compagnia “Fantaboschio’s Theatre”