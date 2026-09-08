Ballando con le Stelle, Andy Diaz è il dodicesimo concorrente ufficiale: l’annuncio

(Adnkronos) – "Se lo dice la nonna, allora è ufficiale: è pronto per la pista!". Così Ballando con le Stelle ha annunciato che il dodicesimo concorrente dell'edizione 2026 sarà Andy Diaz. In un video condiviso anche sull'account social del programma l'atleta cubano naturalizzato italiano è apparso insieme alla nonna: "Ci stiamo allenando", ha detto mentre balla con "l'abuela". Andy Díaz Hernández è un triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campione europeo a Birmingham 2026 e due volte campione mondiale indoor. E' nato nel 1995 a L'Avana, ma nel 2021 ha lasciato la delegazione cubana. Oggi è considerato uno dei migliori specialisti al mondo nel salto triplo. Oltre Andy Diaz, nel cast dell'edizione 2026 della trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1 ci sono Alberto Ravagnani, l'ex prete oggi influencer, era l'ultimo nome in ordine di tempo ad aggiungesri al nuovo cast prima di Massimo Ghini. Confermati i nomi di Monica Guierritore, Manuela Moreno, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Ultimo ad aggiungersi alla lista era stato l'attore Massimo Ghini.

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