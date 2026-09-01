Apple, Ternus è ufficialmente il nuovo CEO

(Adnkronos) – Il passaggio di consegne è ormai formalizzato: la pagina dedicata alla leadership sul sito Apple riporta ora Ternus come amministratore delegato, mentre Cook figura nella sezione del consiglio di amministrazione con il nuovo incarico di presidente esecutivo. Una transizione che era stata approvata all'unanimità dal board e che arriva al termine di un processo di pianificazione della successione portato avanti da tempo. Ternus, che ha guidato per anni l'ingegneria hardware di Apple, dovrebbe imprimere alla società una linea più orientata al prodotto rispetto all'impostazione più operativa che ha caratterizzato la gestione Cook. Si tratta però di cambiamenti che richiedono tempo per manifestarsi concretamente, e il primo vero banco di prova pubblico per il nuovo CEO sarà l'evento autunnale del 9 settembre, occasione in cui presenterà la nuova gamma di iPhone 18 Pro e iPhone Ultra. Sul fronte del consiglio di amministrazione, Apple ha colto l'occasione del cambiamento per aggiornare anche la veste grafica della pagina: se finora i membri del board comparivano soltanto con il nome, ora la sezione include anche le rispettive foto profilo, compreso un nuovo scatto dello stesso Cook. Il consiglio, con l'ingresso di Ternus in qualità di CEO, risulta oggi composto da Tim Cook, Arthur Levinson, Wanda Austin, Alex Gorsky, Andrea Jung, Monica Lozano, Ron Sugar, Sue Wagner e lo stesso John Ternus.

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