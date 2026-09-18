Alessandro Di Battista dimesso dal Policlinico Gemelli: “Sto finalmente meglio, torno a casa”

(Adnkronos) – "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". È quanto ha scritto questa mattina Alessandro Di Battista, annunciando le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato a seguito del malore avuto a Cuba. L'ex parlamentare del M5s ha anche condiviso una foto in cui compare insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi. Di Battista era arrivato nel nosocomio romano lo scorso 12 settembre, dopo un volo di 12 ore da L'Avana. L'ex M5s si trovava sull'isola per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano, quando lo scorso 29 agosto a seguito di un malore è stato ricoverato prima in un ospedale a Santa Clara per poi essere trasferito a L'Avana, all'Hermanos Ameijeiras dove è stato raggiunto da due medici del Policlinico Gemelli di Roma, il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l'anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda. Nei giorni successivi è stato anche operato ed è rimasto per qualche giorno nel reparto di terapia intensiva, prima di tornare in Italia, accompagnato dalla madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia, e dal presidente dell’associazione Schierarsi e amico dell’ex deputato, Luca Di Giuseppe. Proprio dai canali social dell'associazione Schierarsi era arrivato l'appello a rispettare la privacy di Di Battista e della sua famiglia in questo momento. "Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora", si legge in un aggiornamento di cinque giorni fa.

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