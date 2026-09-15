Al via nuova stagione ‘diMartedì’: tra gli ospiti Veltroni, Gratteri e Pelù che intonerà la storica sigla

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Oggi, martedì 15 settembre, alle 21.15 su La7 prende il via la nuova stagione di 'diMartedì', il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Tema del giorno: l’Italia che entra in clima elezioni mentre in Europa e non solo avanzano le destre più estreme. Quali sono gli scenari per Giorgia Meloni e la sua maggioranza? Si riflette sul peso del partito di Vannacci e sulle incertezze nel campo delle opposizioni, ancora senza una leadership e un programma condivisi. Attenzione anche ai temi della politica estera, dalle mosse di Trump a quelle di Putin, dal conflitto in Ucraina a quello tra Iran e Usa intorno allo Stretto di Hormuz. Spazio poi all’economia, con particolare riguardo ai progetti della maggioranza in materia di tasse e pensioni in vista dell’ultima manovra economica della legislatura. La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. Ospiti, tra gli altri, Walter Veltroni e Nicola Gratteri. Ospite d’eccezione Piero Pelù, che intonerà la storica sigla del programma, 'Sixteen Tons'. La puntata è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it.

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