Siracusa, due agenti aggrediti nella Casa Circondariale di Cavadonna

Due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri nella Casa Circondariale di Cavadonna, a Siracusa. Lo denuncia l’Osapp, secondo cui un sovrintendente sarebbe stato colpito con un pugno al volto da un detenuto. Successivamente, un agente impegnato a far rientrare i detenuti in cella sarebbe stato colpito con un pugno all’occhio sinistro. Trasportato al pronto soccorso, gli sono stati refertati 15 giorni di prognosi. Il segretario provinciale Osapp, Giuseppe Argentino, parla di “situazione fuori controllo” e chiede l’istituzione di circuiti penitenziari specifici per i detenuti piu’ pericolosi, lo sfollamento dei responsabili di episodi violenti e l’intervento di prefetto, Dap e ministero della Giustizia. (AGI)