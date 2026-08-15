Perseguita l’ex moglie, 37enne arrestato dai carabinieri nel Messinese

Fine della fuga per un 37enne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ricercato dal 30 luglio scorso quando si era reso irreperibile per sfuggire a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, per atti persecutori ai danni dell’ex moglie, ed estorsione e rapina nei confronti di un suo vicino di casa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari, la sua decisione di interrompere la relazione sentimentale aveva scatenato nel 37enne una reazione violenta. L’uomo avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie e minacciose reiterate nel tempo, appostandosi sotto casa, inviandole numerosi messaggi e cercando di contattare telefonicamente sia lei sia i suoi familiari. Durante le indagini, sono emersi anche episodi di estorsione e rapina nei confronti di un vicino di casa dei parenti della donna. “Le continue vessazioni avevano fatto sprofondare la vittima in un grave e persistente stato di ansia e paura, alimentando il fondato timore per la propria incolumità fisica”, spiegano gli investigatori. Valutata la gravità degli episodi e il concreto rischio di reiterazione del reato, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta da Giuseppe Verzera, ha ritenuto indispensabile la massima misura restrittiva. Dopo due settimane di ricerche il 37enne è stato localizzato e arrestato. Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere. (Loc/Adnkronos)