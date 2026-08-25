Salute

Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone

Redazione

Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone

Mar, 25/08/2026 - 14:04

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ROMA (ITALPRESS) – “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore”. Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. “Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio”, ha aggiunto la campionessa azzurra dello sci alpino.

“Per ora è tutto… Vi terrò aggiornati”, ha concluso Brignone.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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