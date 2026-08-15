Milan-Manchester United, oggi amichevole in Polonia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo per l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. Oggi, 15 agosto, i rossoneri sfidano il Manchester United a Breslavia in Polonia. Il Milan arriva a questa sfida dopo un precampionato in chiaroscuro: sconfitta per 3-0 contro il Chelsea e pareggi contro lnter e Celtic. Amorim sta ancora cercando gli automatismi giusti e la gara da ex contro lo United sarà un ulteriore banco di prova. Ecco le probabili formazioni di Milan-Manchester United, in campo oggi alle 16.45 MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao; Ramos. All. Amorim. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Amad, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick. Il match tra Milan e Manchester United sarà visibile sia su Dazn che sui canali di Sky Sport

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