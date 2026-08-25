Migranti, sbarcano in 103 a Lampedusa

– Centotre migranti sono arrivati a Lampedusa dopo il soccorso di tre imbarcazioni partite da Tajura e Zuwarah, in Libia. Una delle operazioni e’ stata effettuata dalla ong Nadir. I tre gruppi erano composti da 11 eritrei e sudanesi, fra cui otto donne, 56 bengalesi, egiziani e sudanesi e altri 36 somali, eritrei e sudanesi, fra cui tre donne e tre minori. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, dopo il trasferimento di 73 persone, si trovano attualmente 357 migranti, fra i quali 91 minori non accompagnati.