Mazzarino. Il gruppo Civico esprime solidarietà alla famiglia titolare della gioielleria scassinata con un escavatore

MAZZARINO. Il movimento politico “Gruppo Civico per Mazzarino” esprime piena solidarietà e vicinanza alla famiglia Quattrocchi, titolare di una storica attività commerciale del Comune di Mazzarino fatta oggetto di un furto con scasso con l’utilizzo di un escavatore. Un fatto di cronaca che ha scosso non poco la piccola ma laboriosa comunità mazzarinese.

In una nota a firma Livio D’Aleo e Santo Vicari si parla di “Solidarietà per il vile e grave atto subito nella notte del 13 agosto. Una famiglia da sempre dedita al commercio, che nel corso degli anni ha svolto la propria attività con serietà, correttezza e rispetto nei confronti della propria clientela e dell’intera comunità.

Il Gruppo Civico per Mazzarino ,condanna fermamente quanto accaduto.Rivolgiamo un appello alle istituzioni competenti affinché vengano rafforzati i controlli e la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, affinché tali eventi non abbiano più a verificarsi”.