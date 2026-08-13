Malore per Francesco Gabbani durante concerto a Letojanni, spettacolo interrotto dopo 5 canzoni. “Ora accertamenti”

(Adnkronos) – Malore per Francesco Gabbani, che ieri sera, 12 agosto, è stato costretto a interrompere il suo concerto a Letojanni, in provincia di Messina. L'artista ha abbandonato il palco di Piazza Cagli dopo appena cinque canzoni, tra lo sgomento e l'apprensione del pubblico presente per l'evento più atteso del Letojanni Summer Festival. A spiegare la situazione al pubblico è stato il sindaco del comune messinese, Alessandro

Costa. "Francesco Gabbani ha avuto un leggero malore che merita ulteriori accertamenti. La serata non può continuare", ha spiegato il primo cittadino dal palco e ha aggiunto: "L’artista è dispiaciuto, ma la salute viene prima di tutto". Sulla pagina Facebook del Comune di Letojanni molti utenti hanno commentato un post pubblicato a corredo di un video in cui il cantante è sul palco. "Il concerto è iniziato alle 22.10 e finito alle 22.45. Dovevano proprio evitare che cantasse e noi ci saremmo risparmiati 36 gradi in mezzo a 4.000 persone", è uno dei messaggi che si leggono.

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