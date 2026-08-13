Etna, Figuccia: “Meno polemiche, più soluzioni. Intervenga l’Esercito per aiutare i passeggeri”

Palermo – “In queste ore difficili, mentre la cenere dell’Etna continua a provocare cancellazioni, deviazioni e pesantissimi disagi negli aeroporti siciliani, il mio primo pensiero va ai passeggeri e alle loro famiglie, che rischiano di vedere compromesse le vacanze attese dopo un intero anno di lavoro”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sui disagi aerei provocati dall’Etna.

“Un ringraziamento particolare va a tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando senza sosta negli aeroporti, e soprattutto nello scalo di Palermo, chiamato ad assorbire una parte importante del traffico dirottato dalla Sicilia orientale. Questo non è il momento delle polemiche né delle passerelle politiche. È il momento delle soluzioni concrete – sottolinea -. Per questo ritengo che si debba chiedere al Governo nazionale di valutare l’immediato impiego dell’Esercito e dei suoi mezzi logistici presenti in Sicilia per supportare la Protezione civile e contribuire al trasferimento organizzato dei passeggeri tra gli aeroporti e le principali città dell’Isola”, aggiunge l’esponente leghista.

“Di fronte a un’emergenza di queste dimensioni servono mezzi, uomini, coordinamento e programmazione, facendo coincidere i trasferimenti via terra con la riprogrammazione dei voli sugli scali rimasti operativi – continua -. A chi fa opposizione chiedo, almeno davanti a un’emergenza naturale, di evitare di sproloquiare soltanto per conquistare qualche titolo o qualche minuto di visibilità. Meno polemiche. Più soluzioni”, ribadisce Figuccia.

“La Sicilia ha bisogno che tutte le istituzioni facciano squadra. E quando migliaia di cittadini e turisti sono in difficoltà, anche l’Esercito può rappresentare una risorsa logistica importante al servizio della collettività”, conclude.