Santa Caterina. Per i 30 anni di attività, il 13 agosto il Teatro Stabile Nisseno propone la commedia “Maliditta la Miseria”

SANTA CATERINA. Il Teatro Stabile Nisseno, per celebrare i suoi 30 anni di attività, porta in scena una nuova e divertente commedia con Giuseppe Speciale e Giovanni Speciale. Lo fa stasera, 13 agosto, a Santa Caterina in Piazza Marconi con la commedia “Maliditta la Miseria”.

Si tratta di un atto unico scritto da Giuseppe Speciale, con un piccolo omaggio al grande Totò, che unisce comicità, teatro e tanto divertimento. La regia è di Giovanni Speciale, con Giuseppe Minnella, Luca Lombardo, Ivana Martorana, Irene Nicosia e Giuseppe “Sica” Alessi. Appuntamento alle ore 21:00 in Piazza Marconi per una serata all’insegna delle risate e della passione per il teatro