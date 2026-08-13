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Catania, aeroporto: prolungato lo stop, fino alle 8 del 14 agosto

Redazione

Catania, aeroporto: prolungato lo stop, fino alle 8 del 14 agosto

Gio, 13/08/2026 - 15:41

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Prolungata la sospensione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 8 di domani, 14 agosto. Lo comunica in una nota Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, a causa del prolungarsi dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. “I passeggeri – comunica Sac – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”

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