Consuntivo dell’attività svolta dalla Capitaneria di Porto di Gela e misure straordinarie in vista del Ferragosto

Prosegue l’impegno operativo della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Gela nell’ambito delle attività di controllo lungo i tratti di costa di propria competenza. L’azione di vigilanza ha visto il personale militare impegnato giornalmente nel pattugliamento continuo di tutte le spiagge ricadenti nei Comuni di Gela e Butera, affiancando a tale presenza una capillare serie di verifiche ed ispezioni condotte presso gli stabilimenti e le strutture balneari del litorale.

Il bilancio operativo tracciato fino ad oggi evidenzia un’intensa attività sia sul fronte della salvaguardia della vita umana in mare sia su quello della tutela del demanio marittimo. Nel corso della stagione si sono infatti susseguiti diversi interventi di soccorso e assistenza a mare, eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto di Gela e dagli assistenti bagnanti operanti lungo le spiagge, i quali hanno agito sotto la diretta regia e il costante coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera.

In parallelo all’attività di soccorso, la presenza sul territorio ha consentito di contrastare i comportamenti illeciti legati alla fruizione non corretta del demanio marittimo. Nell’arco del periodo estivo sono state elevate 27 sanzioni amministrative, volte a reprimere le condotte ogni forma di violazione delle norme disciplinanti la sicurezza della navigazione e balneazione, nonché la fruizione del demanio marittimo.

In vista dell’imminente festività di Ferragosto, momento di massimo afflusso di residenti e turisti lungo le coste, la Capitaneria di Porto di Gela ha predisposto un dispositivo straordinario con squadre nettamente rafforzate e pattugliamenti sia a terra che in mare, con l’obiettivo primario di garantire a tutti i cittadini una sicura, ordinata e serena fruizione del mare.

A tal proposito, la Capitaneria di Porto invita tutti gli utenti del mare, i bagnanti e i diportisti al rigoroso rispetto delle norme di comportamento e di sicurezza sancite nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare pubblicata e liberamente consultabile sul sito web istituzionale dell’Ufficio. Si ricorda infine che per qualsiasi emergenza in mare è sempre attivo, ventiquattro ore su ventiquattro e gratuitamente da rete fissa e mobile, il numero per le emergenze marine 1530 unitamente al Numero Unico di Emergenza 112.