Butera. Ricordata la figura dell’archeologo e cittadino onorario Dinu Adamasteanu

BUTERA. A Largo Gevelsberg si è tenuta una magnifica serata culturale dedicata al concittadino onorario Dinu Adamesteanu, l’archeologo che ha fatto conoscere al mondo il valore straordinario della storia di Butera.

A promuovere questo importante evento culturale è stata l’Associazione Culturale “Amici della Muculufa”, alla Presidente D.ssa Rita Di Trio e il dr. Salvo Liggieri che ha promosso e organizzato l’evento con cura e passione.

Presente anche la Prof.ssa Marinella Fiume, autrice del libro “Storia d’amore e d’archeologia”, che ha accompagnato i presenti in un percorso tra i luoghi, le persone e la dedizione di un grande studioso. Presente anche il sindaco che ha portato i saluti istituzionali, il dr. Carmelo Scuvera e il prof. Angelo Ficicchia, voci autorevoli della storia locale buterese.

Il tutto nel contesto di un evento fondamentale per il fatto di mantenere viva la memoria, rafforzare l’identità storica e ricordare che la cultura è la base per costruire il futuro di Butera.