Sanità, Lorefice(M5S) lancia un appello ai medici di tutta Italia: “Venite a Gela, abbiamo bisogno di voi”





Roma, 13 ago. – “Ai medici di tutta Italia lancio un appello: venite a lavorare all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Vi aspettiamo a braccia aperte e mi impegnerò personalmente perché siate accolti tutti nel migliore dei modi. Al Pronto Soccorso dovrebbero esserci 15 medici, ce ne sono appena 4; in Chirurgia sono 3, compreso il primario, con turni fino a 36 ore. Gela non può più aspettare: abbiamo bisogno di voi adesso.” Lo dichiara il senatore siciliano M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.



