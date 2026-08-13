Migranti: contrasto all’immigrazione clandestina, espulsi 17 cittadini egiziani. Alcuni erano nel CPR di Caltanissetta

Nell’ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea e con il coordinamento dell’Agenzia Frontex, e’ stata portata a termine un’operazione congiunta di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo (Egitto), organizzato dall’Italia. A bordo del charter erano presenti 17 stranieri di nazionalita’ egiziana, tutti espulsi dall’Italia. In particolare 15 trattenuti nei Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bari-Palese, Caltanissetta-Pian del Lago, Gradisca d’Isonzo, Milano-Corelli; un detenuto in regime di arresti domiciliari e accompagnato dalla questura di Reggio Emilia e un espulso dall’autorita’ giudiziaria a titolo di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16 comma 5 Tui e accompagnato dalla questura di Roma. Con quella di oggi, nel 2026 salgono a 15 le operazioni di rimpatrio a mezzo charter organizzate dall’Italia verso l’Egitto e che hanno consentito l’allontanamento complessivamente di 358 stranieri. Nel 2025 sono state portate a termine 18 operazioni a mezzo charter che hanno consentito il rimpatrio totale di 454 cittadini egiziani