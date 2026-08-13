Salute

Fiamme in una riserva naturale nel Catanese, a fuoco una struttura ricettiva dismessa

Redazione 3

Fiamme in una riserva naturale nel Catanese, a fuoco una struttura ricettiva dismessa

Gio, 13/08/2026 - 11:56

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Fiamme nella riserva naturale di Fiumefreddo di Sicilia, nel catanese. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, con la squadra del distaccamento di Riposto, sono intervenuti la notte scorsa lungo la strada provinciale 71-I per il rogo di una struttura ricettiva dismessa. Le fiamme hanno interessato il tetto di due piccoli edifici a un piano, un tempo adibiti a uffici del centro visite. La struttura era chiusa e inutilizzata dal 2021. A seguito dell’incendio, è stata inibita la fruizione dei locali, in attesa delle verifiche sulle condizioni di sicurezza e sull’entità dei danni. La squadra dei vigili del fuoco di Riposto è stata impegnata per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. (Adnkronos) 

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