Emergenza Etna. Ancora disagi all’aeroporto di Fontanarossa: sospesi gli arrivi fino alle 8 del 14 agosto

Il vulcano Etna non intende in alcun modo abbassare la guardia sull’aeroporto di Fontanarossa. E’ di pochi minuti fa la novità che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, è stata disposta l’estensione della chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 8 del 14 agosto.
I passeggeri, alla luce della superiore comunicazione, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.