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Emergenza Etna. Ancora disagi all’aeroporto di Fontanarossa: sospesi gli arrivi fino alle 8 del 14 agosto

Redazione 1

Emergenza Etna. Ancora disagi all’aeroporto di Fontanarossa: sospesi gli arrivi fino alle 8 del 14 agosto

Gio, 13/08/2026 - 15:56

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Il vulcano Etna non intende in alcun modo abbassare la guardia sull’aeroporto di Fontanarossa. E’ di pochi minuti fa la novità che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, è stata disposta l’estensione della chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 8 del 14 agosto.

I passeggeri, alla luce della superiore comunicazione, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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