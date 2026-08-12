Ospedale di Gela, sindaco lancia appello a medici, ‘venite qui’

Da una quindicina di giorni, il sindaco di Gela ha trasferito simbolicamente il suo ufficio davanti l’ospedale Vittorio Emanuele per protestare contro la carenza di medici e posti letto. Oggi ha lanciato un appello ai medici di tutta Italia. “Chi vuole venire a lavorare all’ospedale di Gela, ci contatti”. Stamane sindaco e assessori hanno incontrato il manager dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Ficarra. “Un incontro che pero’ non ha sortito gli effetti sperati”, ha sottolineato Di Stefano. E’ stato quindi deciso di proseguire la protesta. Attualmente sono disponibili 150 posti letto a fronte dei 242 previsti sulla carta dai decreti regionali. Al pronto soccorso sono in servizio solo quattro medici, due dei quali provengono da altri reparti, sui quattordici previsti in pianta organica