Aggredisce la compagna in strada, 44enne arrestato dai carabinieri a Catania

Aggredisce la convivente in strada: con questa accusa un 44enne e’ stato arrestato dai carabinieri nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno eseguito la misura cautelare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Avevano raggiunto la zona da dove era partita la richiesta di aiuto, tramite 112, per un’aggressione in strada ai danni di una donna. Gli agenti hanno trovato un uomo e una donna con evidenti ferite. Non appena l’uomo ha visto la gazzella, e’ salito a bordo della sua utilitaria tentando di allontanarsi, ma e’ stato bloccato dai carabinieri che hanno identificato entrambi per due 44enni di Tortorici (Messina). La donna ha raccontato che sarebbe stata picchiata dal convivente per via di un presunto tradimento e che, nella circostanza, lui le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare. La donna e’ stata trasportata in un ospedale catanese da dove e’ stata poi dimessa con 10 giorni di prognosi. Gli accertamenti hanno ricostruito i numerosi episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della vittima. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa. (AGI)