Emergenza Etna. A Fontanarossa chiusi i settori B1 e B2; limite di 5 aerei in arrivo ogni ora fino alle 14, nessuna restrizione in partenza

Sembrava che l’emergenza legata all’attività eruttiva del vulcano Etna avesse concesso una pausa, e invece così non è stato. E’ notizia di pochissimi minuti fa che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2.

Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.