L’Etna non concede pause: disposta la sospensione di arrivi e partenze fino alle 2 del 15 agosto

L’Etna, con la sua attività eruttiva, non sta concedendo pause, nemmeno a Ferragosto. E così, ecco che l’ultima novità in tema di emergenza legata all’attività eruttiva del vulcano etneo, è stata disposta l’estensione della chiusura del settore C1 e B3, con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 02:00 del 15 agosto.

I passeggeri, alla luce di queste disposizioni della Sac, società che gestisce l’aeroporto catanese, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.